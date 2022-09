Nuove assunzioni al comune di Realmonte

Il Sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, ha annunciato al personale, dopo aver esaminato il piano del fabbisogno, di aver attivato gli uffici competenti per l’avvio degli atti necessari alle procedure che porteranno a nuove assunzioni e altrettante progressioni all’interno della pianta organica del personale comunale. Nuova linfa per rendere più efficienti i servizi Comunali e al contempo dare la possibilità ai dipendenti di crescere professionalmente.

” Avanti così, insieme scaleremo il Futuro! Sin dal primo giorno- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- abbiamo messo al centro il territorio in ogni suo aspetto e il personale: ambiente, tutela paesaggistica, siti di pregio “Scala dei Turchi’, cultura, accoglienza, strumenti urbanistici (PRG), scuola, lavoro, informatizzazione, illuminazione, presidio di legalità, questi alcuni dei temi trattati e relativi traguardi raggiunti. Siamo sempre impegnati- conclude il sindaco- in prima linea per garantire uno sviluppo socio-economico e culturale che metta al centro i cittadini e il territorio”.

Il sindaco ha anche ricevuto la famiglia ucraina ospitata dalla Città della Scala dei Turchi, accolta grazie alla collaborazione tra famiglie, Comune, CIF e Banco Alimentare. In segno di gratitudine, la famiglia ha donato al sindaco una pietanza ucraina, preparata secondo la tradizione della cittadina di origine.