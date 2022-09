Agrigento capitale della cultura? Illustrato il dossier

Agrigento capitale della cultura? Ci siamo quasi. Alla tavola rotonda, che si è tenuta lo scorso martedì 20 settembre alle ore 18,30, nel giardino del bar Portapo’ in piazzale Aldo Moro, il Sindaco Franco Miccichè, con il Presidente di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento Antonino Mangiacavallo e con il Responsabile dello Staff di progettazione Roberto Albergoni, si è parlato del dossier che è stato appena presentato al Ministero della Cultura per la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura per il 2025.