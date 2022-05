Nuova ZTL in via Atenea, ecco gli orari per la stagione estiva

Con l’arrivo della stagione estiva la via Atenea farà registrare una notevole presenza di avventori, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. E’ questo il principale motivo che ha spinto la giunta del sindaco Miccichè a deliberare nuovi orari per la ztl in via Atenea, in vigore già dal prossimo 23 maggio e fino al 30 settembre. Tutti i giorni tranne, domenica e festivi, dalle ore 9.30 alle 15 e dalle 17 alle 2 il transito veicolare sarà limitato. Domenica e festivi, i mezzi non potranno accedere in via Atenea dalle ore 10,30 alle 12,30 e, poi, dalla 17 alle 2. “E’ ribadito che nella sola giornata di sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 21- si legge nell’ordinanza- il transito viene inibito anche residenti, diversamente abili, taxi, autovetture a noleggio con conducente, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di Pass. Sarà fatta eccezione per le forze dell’ordine e gli automezzi di soccorso. Gli accessi risulteranno monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico autorizzato. Nella ZTL è consentita esclusivamente la sosta breve per un massimo di 30 minuti. Le attività commerciali e di ristorazione, autorizzati all’uso degli spazi pubblici devono permanentemente garantire che non risulti ostacolo o restrizione della sede stradale, da mantenere idoneamente sgombra per consentire, in qualunque momento, il transito degli automezzi autorizzati e di quelli di sicurezza e soccorso”.