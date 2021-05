Ai rami secchi è spesso associata l’idea di qualcosa da scartare. Ma non la pensa così l’accademia di belle arti di Agrigento che ha deciso di dare una nuova vita all’albero della fortuna in piazza San Giuseppe, alla fine della via Atenea e a due passi dal municipio di Agrigento. “Una istallazione- spiega il direttore dell’Accademia, Alfredo Prado- che ha valorizzato rami secchi ricoprendoli con mascherine in ceramica della dea bendata.”