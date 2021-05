Covid in Sicilia, ancora tanti casi positivi. I morti sono 11

Sono 372 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 19.335 tamponi effettuati, con il tasso di positività si attesta sul 1,92 % (ieri 3,37%). Ieri erano stati 378. I morti sono stati invece 11, e così il numero complessivo delle vittime sale a quota 5.758. Emerge dal bollettino di oggi, martedì 25 maggio, del Ministero della Salute.

Questi i nuovi casi suddivisi per le nove province siciliane: Agrigento 79 (11.434 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 20 (68.724); Catania: 139 (57.779); Messina: 31 (26.086); Siracusa: 20 (16.052); Trapani: 35 (13.653); Ragusa: 25 (12.411); Caltanissetta: 5 (11.402); Enna: 18 (6.101).

Complessivamente ricoverate in ospedale ci sono 668 persone (ieri erano 699), delle quali 93 in terapia intensiva. I guariti sono stati 773, e dunque al momento in Sicilia ci sono 12.604 positivi, dei quali 11.936 in isolamento domiciliare.