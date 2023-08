Un nuovo pannello luminoso sostituirà il vecchio display all’ingresso della Zona a Traffico Limitato (ZTL) della via Atenea ad Agrigento. Questo pannello, che eliminerà le luci verde e rosso, fornirà informazioni chiare e dirette ai conducenti. La nuova segnaletica, con messaggi come “Ztl varco attivo” e “Ztl varco non attivo,” permetterà una migliore regolamentazione della circolazione. Questo cambiamento si inserisce nel trend di molte città con ZTL che cercano di garantire il rispetto delle regole attraverso sistemi di segnaletica standardizzati. Si spera che il nuovo pannello agevoli i conducenti nel rispettare le restrizioni.

Attualmente, nonostante i cartelli e il display di avviso, molti conducenti sembrano non prestare sufficiente attenzione alle regole della ZTL. La ZTL della via Atenea rappresenta una fonte significativa di entrate per il Comune. L’occhio elettronico che vigila sul varco di Porta di Ponte ha registrato oltre 2.200 infrazioni da gennaio a luglio, con un aumento recente delle violazioni. I turisti con auto a noleggio sembrano essere i principali trasgressori, con sanzioni per l’accesso non autorizzato che ammontano a 96 euro.

Nonostante una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, ci sono ancora persone che ignorano gli orari di accesso e i divieti. L’introduzione del display luminoso ha contribuito a un miglioramento, ma la media mensile delle multe si aggira intorno a trecento. Questa situazione pone una sfida nel bilanciare gli interessi del commercio locale senza penalizzare i cittadini che frequentano la zona a piedi.

L’ingresso nella ZTL è consentito solo a un limitato numero di cittadini e a veicoli autorizzati come Forze dell’Ordine, soccorso, Poste e autobus. Nonostante gli sforzi, la ZTL rimane un’area di difficile gestione, con turisti e conducenti occasionali che spesso ignorano le restrizioni. La nuova segnaletica luminosa rappresenta un passo avanti per migliorare la comprensione delle regole e promuovere il rispetto delle restrizioni nella ZTL di via Atenea.