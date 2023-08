Sfruttando l’assenza di bagnanti lungo la costa, una coppia ha deciso di indulgere all’intimità diurna, trascurando il potenziale rischio di incorrere in situazioni imbarazzanti o addirittura spiacevoli. L’episodio ha avuto luogo a Cannatello, una località di Agrigento. Tuttavia, i protagonisti della scena non avevano tenuto conto di una variabile importante: la presenza di un gruppo di ragazzini.

Da un passante, attento osservatore della situazione, è stata immortalata la scena, con l’intenzione di condividerla nei gruppi di messaggistica istantanea. Purtroppo, il video ha acquisito una diffusione virale inevitabile e, come si può constatare dalle immagini, non lontano dalla coppia si trovavano alcuni giovanissimi.

Durante l’intera giornata, il video è diventato oggetto di ferventi discussioni tra numerose persone. Quest’incidente riaccende la memoria di scene simili, risalenti al 2019, nella contrada Maddalusa di Porto Empedocle, anche se in quel caso gli incontri avvenivano al riparo dell’oscurità notturna. In quell’occasione, diverse persone nude erano state avvistate mentre facevano sesso in spiaggia. Secondo alcune testimonianze, ben quattro individui si erano lasciati andare ai propri istinti, sfidando il pudore e ammirando il mare nella sua maestosità, all’aria aperta.

Questi eventi richiamano l’attenzione sul tema della discrezione e del rispetto per l’ambiente e gli altri, specialmente in contesti pubblici come le spiagge. L’episodio di Cannatello e i precedenti casi simili fungono da monito, evidenziando l’importanza di mantenere una condotta rispettosa e appropriata in luoghi frequentati da un pubblico variegato, al fine di evitare situazioni imbarazzanti o, ancor peggio, sgradevoli.