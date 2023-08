Se ami l’avventura, la natura e lo sport, la mountain bike è la tua compagna ideale. Ma come scegliere la MTB giusta, adatta alle tue esigenze e al tuo livello di esperienza?

In questo articolo ti daremo alcuni consigli utili per orientarti nella scelta, tra le tante mountain bike di DF Sport Specialist.

Cos’è una mountain bike

La mountain bike (MTB) è una bicicletta pensata principalmente per un utilizzo fuoristrada. A differenza dei modelli da strada, le MTB hanno ruote più larghe e resistenti, dotate di tasselli che migliorano l’aderenza e la trazione.

Inoltre, le MTB sono dotate di sospensioni anteriori e/o posteriori, che assorbono gli urti e rendono la guida più confortevole e sicura. Le MTB hanno anche un telaio più robusto e rinforzato, una trasmissione con un’ampia gamma di rapporti e dei freni potenti e affidabili.

Quali sono i tipi di MTB

Esistono diversi tipi di mountain bike, a seconda della disciplina che si vuole praticare e del tipo di terreno che si vuole affrontare. Ecco le principali categorie:

Cross country (XC) : sono le MTB più leggere ed efficienti, pensate per le competizioni su percorsi misti di salite e discese tecniche. Hanno un telaio che favorisce l’aerodinamica e la pedalata, una forcella con un’escursione di 80-120 mm e ruote da 29 pollici. Alcune hanno anche un ammortizzatore posteriore, che aumenta il comfort e il controllo;

: sono le MTB più leggere ed efficienti, pensate per le competizioni su percorsi misti di salite e discese tecniche. Hanno un telaio che favorisce l’aerodinamica e la pedalata, una forcella con un’escursione di 80-120 mm e ruote da 29 pollici. Alcune hanno anche un ammortizzatore posteriore, che aumenta il comfort e il controllo; Trail : sono le più versatili ed equilibrate, adatte a un uso ricreativo, con un telaio studiato per dare buona maneggevolezza e la stabilità. L’esclusione dalla forcella è di 120-150 mm e ruote da 27.5 o 29 pollici;

: sono le più versatili ed equilibrate, adatte a un uso ricreativo, con un telaio studiato per dare buona maneggevolezza e la stabilità. L’esclusione dalla forcella è di 120-150 mm e ruote da 27.5 o 29 pollici; Enduro : sono pensate per le discese veloci e impegnative. Hanno una geometria del telaio che favorisce la sicurezza e il controllo, una forcella con un’escursione di 150-180 mm e ruote da 27.5 o 29 pollici. Hanno sempre un ammortizzatore posteriore, che assicura una maggiore sensibilità e progressività;

: sono pensate per le discese veloci e impegnative. Hanno una geometria del telaio che favorisce la sicurezza e il controllo, una forcella con un’escursione di 150-180 mm e ruote da 27.5 o 29 pollici. Hanno sempre un ammortizzatore posteriore, che assicura una maggiore sensibilità e progressività; Downhill (DH) : sono le MTB più estreme ed esclusive, dedicate alle discese ripide e ostacolate. Il telaio privilegia la resistenza e l’assorbimento, una forcella con un’escursione di 180-200 mm e ruote da 26 o 27.5 pollici. Hanno sempre un ammortizzatore posteriore, che garantisce una elevata capacità di smorzamento;

: sono le MTB più estreme ed esclusive, dedicate alle discese ripide e ostacolate. Il telaio privilegia la resistenza e l’assorbimento, una forcella con un’escursione di 180-200 mm e ruote da 26 o 27.5 pollici. Hanno sempre un ammortizzatore posteriore, che garantisce una elevata capacità di smorzamento; Freeride: sono le mountain bike più spettacolari, in quanto sono concepite per i salti e le evoluzioni aeree. Il loro telaio spicca per leggerezza e reattività di guida, una forcella con escursione di 140-180 mm e ruote da 26 o 27.5 pollici.

Per ultime le Dirt jumping, che sono MTB nate per saltare su rampe di terra o legno. Sono caratterizzate da un telaio agile e compatto, forcella rigida o con un’escursione ridotta (80-100 mm) e ruote da 24 o 26 pollici. Sono prive di ammortizzatore posteriore, per avere una maggiore rigidità e precisione.

Come scegliere la mountain bike perfetta

Per individuare il tipo perfetto per te, devi tenere conto di alcuni fattori individuali, fra cui: