La Fortitudo Agrigento riparte da una certezza: Devis Cagnardi è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra. Per il tecnico si tratta della terza esperienza sulla panchina biancazzurra, a conferma del forte legame con la società e con la città. Il suo ritorno rappresenta il primo importante tassello della nuova stagione, voluto fortemente dal presidente Gabriele Moncada per dare nuovo slancio al progetto tecnico.

Dopo le significative esperienze maturate in panchine di prestigio come Cantù e Bologna, Cagnardi torna ad Agrigento con la stessa energia e determinazione che hanno contraddistinto i suoi precedenti passaggi in Sicilia. In particolare, nella stagione 2019/2020, interrotta bruscamente dalla pandemia, e in quella 2022/2023, culminata con il raggiungimento dei playoff in Serie A2 con una squadra neopromossa, il tecnico ha lasciato un’impronta chiara: gruppi compatti, intensità, spirito di sacrificio e un’identità ben definita.

Allenatore preparato e carismatico, molto apprezzato dalla tifoseria, Cagnardi ha saputo costruire in passato un rapporto forte con l’ambiente Fortitudo. Adesso è pronto a raccogliere nuovamente la sfida, con l’obiettivo di riportare Agrigento tra le protagoniste del campionato.

“La società, lo staff e tutta la famiglia Fortitudo – si legge nella nota ufficiale – accolgono con grande entusiasmo il ritorno di Devis, certi che questa nuova avventura sarà ricca di soddisfazioni e successi.”

La Fortitudo guarda avanti, ma lo fa affidandosi a un volto conosciuto. Un ritorno che sa di continuità e rilancio.

