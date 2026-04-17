Quattro i veicoli spariti, nel giro di pochi giorni, ad Agrigento, Favara, Canicattì e Sciacca. A formalizzare le denunce a carabinieri e polizia sono stati i proprietari. A Favara, verso le 23:30, ignoti malviventi si sono portati via una Fiat Cinquecento L di colore bianco.

Nella vicina Canicattì, nei pressi della strada provinciale 78, è stata rubata l’autovettura Opel Corsa di un cinquantenne libero professionista. Un furgone è stato portato via, invece, a Sciacca mentre era parcheggiato nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Sempre nelle ore notturne, ad Agrigento, è sparito il ciclomotore Piaggio Liberty, appartenente a una ragazza, che aveva lasciato il mezzo sotto casa nel quartiere di Monserrato. In azione, verosimilmente, più bande organizzate. Carabinieri e polizia hanno informato le Procure di Agrigento e Sciacca, e hanno avvito le indagini.

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