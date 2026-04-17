Non si rassegna e perseguita l’ex fidanzata. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato un ventiduenne nato a Canicattì ma residente in un comune della provincia di Agrigento, per stalking e violazione delle misure cautelari. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, avrebbe continuato a perseguitare la sua ex fidanzata diciottenne.

Nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare e al divieto di comunicazione, il giovane avrebbe violato le misure cautelari tornando a insultare, minacciare e assumere comportamenti violenti nei confronti della ragazza. I militari dell’Arma della Stazione di Campobello di Licata hanno eseguito l’arresto su disposizione del gip del Tribunale di Agrigento. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Secondo quanto ricostruito, il giovane non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con la diciottenne. Telefonate, pedinamenti, tentativi di riconciliazione e, in alcuni casi, minacce: ad un certo punto erano stati anche formalizzati a suo carico il divieto di avvicinamento e i domiciliari.

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