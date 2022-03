Nuova luce al Città dei Templi

Si accende una nuova grande e luminosa vetrina al Centro Commerciale “Città dei Templi”. Un segnale di fiducia, che nonostante il periodo cupo, offre speranza per tutto il settore del commercio ed occupazione per tanti giovani.

“Uno per tutti, tutti per uno”. È questo lo spirito che anima l’attività di Bruno Euronics, dallo scorso 8 febbraio una realtà al centro commerciale di Agrigento. Una base solida che i coniugi Bruno hanno gettato tempo fa e che oggi consente una crescita solida.

Un punto di riferimento per il territorio agrigentino che ha permesso a diversi giovani di trovare un’occupazione, in un tempo difficile peggiorato dalla pandemia di questi ultimi anni.

Quello del centro commerciale è il quarto punto vendita in provincia di Agrigento. Bruno Euronics vuole offrire un servizio sempre più capillare al cliente, accompagnarlo e supportarlo e contribuire alla crescita del settore dell’elettronica nel territorio. Mille e 800 metri quadrati di pura tecnologia, Bruno Euronics conferma un servizio di alto livello.