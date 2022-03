Real Basket e la settimana perfetta

Vittorie e primato in tutti i campionati giovanili. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana da incorniciare per la Real Basket Agrigento. Il sodalizio cestistico del presidente Alessandro Bazan (FOTO), infatti, ha vinto tutte le partite del settore giovanile dall’under 13 fino all’under 19 e, al momento, primeggia in tutte le classifiche di categoria. Ma la ciliegina sulla torta è stata la strepitosa vittoria in Serie C contro la “corazzata” Piazza Armerina. Davvero una grande soddisfazione per chi, da anni, porta avanti un progetto di rilancio del basket nella città dei templi. Dunque, il 2022 è iniziato nel miglior modo possibile nonostante un biennio difficile condizionato dalla pandemia. In tale ottica, la graduale ripresa di tutte le attività sportive ha consentito anche di incrementare la quota di nuovi iscritti, senza considerare il successo che ha riscontrato anche la Serie C Silver un’iniziativa fortemente voluta sia dal presidente Bazan che dal presidente della Fortitudo Agrigento Gabriele Moncada, società con cui si è instaurata una proficua partnership. “Abbiamo tante idee che con immenso impegno e tanta energia e passione stiamo realizzando e sviluppando. Abbiamo rilanciato e riportato il pubblico nel glorioso PalaNicosia” ha detto Bazan. Una realtà in continua espansione dunque, che punta ad alzare ancora il livello per rendere sempre più luminoso il futuro di una società che, oltre ad essere un modello nel territorio, rappresenta un centro di sana aggregazione giovanile.