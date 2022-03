Covid in provincia di Agrigento: 386 nuovi positivi

Nessun nuovo decesso, ma accertati altri 386 nuovi casi positivi, a fronte di 839 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 59.755 (1 marzo 2020 – 7 marzo 2022). In totale i guariti sono 51.671. Gli attuali positivi salgono a 7.599, di cui 7.558 in isolamento domiciliare, e 41 ricoverati in ospedale. Salgono a 5 i pazienti che si trovano in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 485 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 294.720 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 7 marzo 2022 sono 943.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 7 marzo: Agrigento 7.657 (943 attuali contagiati, 6.673 guariti e 41 deceduti); Alessandria della Rocca 287 (15 attuali contagiati, 271 guariti e 1 deceduto); Aragona 857 (105 attuali contagiati, 746 guariti e 6 deceduti); Bivona 318 (89 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Burgio 246 (17 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 228 (5 attuali contagiati, 220 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 409 (28 attuali contagiati, 375 guariti, e 6 deceduti); Camastra 324 (41 attuali contagiati, 278 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.049 (108 attuali contagiati, 939 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.578 (230 attuali contagiati, 1.330 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.245 (1.021 attuali contagiati, 5.170 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.049 (249 attuali contagiati, 794 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 439 (19 attuali contagiati, 414 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 461 (36 attuali contagiati, 421 guariti e 4 deceduti); Cianciana 373 (37 attuali contagiati, 330 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (4 attuali contagiati, e 121 guariti); Favara 5.377 (748 attuali contagiati, 4.601 guariti e 28 deceduti); Grotte 697 (125 attuali contagiati, 569 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 184 (25 attuali contagiati, 158 guariti e 1 deceduto); Licata 5.282 (663 attuali contagiati, 4.582 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 157 (6 attuali contagiati, 150 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.182 (174 attuali contagiati, 995 guariti e 13 deceduti); Montallegro 284 ( 38 attuali contagiati, 240 guariti e 6 deceduti); Montevago 219 (26 attuali contagiati, 191 guariti e 2 deceduti); Naro 925 (57 attuali contagiati, 856 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.065 (509 attuali contagiati, 3.524 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.366 (380 attuali contagiati, 1.970 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.067 (156 attuali contagiati, 906 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.831 (235 attuali contagiati, 1.578 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.898 (239 attuali contagiati, 1.645 guariti, 14 deceduti); Realmonte 592 (66 attuali contagiati, 522 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.050 (252 attuali contagiati, 2.767 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 462 (10 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 306 (62 attuali contagiati, 236 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.175 (102 attuali contagiati, 1.068 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 114 (20 attuali contagiati, e 94 guariti); Santa Elisabetta 182 (23 attuali contagiati, 158 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 766 (68 attuali contagiati, 688 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 435 (54 attuali contagiati, 378 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.106 (530 attuali contagiati, 3.535 guariti e 41 deceduti); Siculiana 732 (67 attuali contagiati, 659 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 127 (11 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto).

Sono 18 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.