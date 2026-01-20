Prosegue il monitoraggio del litorale di Agrigento dopo la violenta mareggiata che nelle ultime ore ha colpito la fascia costiera, mettendo sotto stress strutture e arredi urbani. A fare il punto sulla situazione è il sindaco Francesco Miccichè, che ha confermato l’attenzione costante dell’amministrazione sulle criticità emerse.

«Stiamo monitorando con attenzione la situazione lungo tutto il litorale – ha dichiarato il primo cittadino –. La mareggiata ha provocato danni non solo al solarium di Piazzale Giglia, ma anche ad alcuni chioschi e a tratti del muretto della Villetta Pertini, già messi sotto pressione dalle condizioni meteo avverse». Un quadro che evidenzia come l’ondata di maltempo abbia inciso su più punti sensibili del fronte mare, in particolare nelle aree maggiormente esposte alle mareggiate.

In queste ore sono in corso sopralluoghi tecnici per verificare l’entità dei danni e valutare gli interventi necessari. «I tecnici comunali stanno effettuando le verifiche – ha aggiunto Miccichè – con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini». Le operazioni serviranno anche a stabilire eventuali misure urgenti di messa in sicurezza e a programmare gli interventi di ripristino.

La situazione resta sotto osservazione, anche alla luce dell’allerta meteo ancora in vigore e delle condizioni marine che continuano a destare preoccupazione lungo il litorale di Agrigento.

