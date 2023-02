Mafia, inchiesta “Condor”: indagato resta in carcere

Resta in carcere Luigi Petruzzella, 37 anni, di Palma di Montechiaro, arrestato nell’ambito dell’operazione antimafia Condor, scattata l’11 gennaio scorso e condotta sul campo dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo che ha rigettato la richiesta di scarcerazione della difesa, confermando di fatto l’ordinanza cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Palermo.

L’indagato, in un primo momento, era sfuggito alla cattura perchè si trovava in Germania, quando è scattato il blitz con 9 misure cautelari. Sei giorni più tardi è tornato in Sicilia, e si era costituito alla caserma dei carabinieri di Palma. A Petruzzella è contestata una tentata estorsione, commessa insieme al presunto stiddaro Giuseppe Chiazza, ai danni di un imprenditore di Licata al quale avrebbero chiesto la “messa a posto”. Il provvedimento è scattato pure per l’ipotesi di traffico di droga.