Anche in questa stagione autunno-inverno 2023/2024 le passerelle hanno fatto sognare tutti gli appassionati del mondo del makeup. Tra colori sgargianti, tinte labbra borgogna e rosso vino, trucchi olografici, svetta un trend che continua ad attirare e regalare soddisfazioni. Parliamo del nude look, un make up studiato per essere elegante e sofisticato, pur mantenendosi semplice, perfetto per chi ama i colori tenui tra il rosa, il pesca, il beige e il marrone. Ma quali sono gli elementi imprescindibili per un nude look e come si realizza? Ecco una guida passo-passo per un makeup dai toni neutri che vi farà innamorare.

I prodotti makeup essenziali

Per realizzare il nude look perfetto, è necessario avere gli strumenti giusti con cui lavorare. Il concetto alla base di questo makeup è la semplicità: ottenere sul viso un effetto definito ma naturale, con colori tenui che richiamano la tonalità del nostro incarnato e il colore dei nostri occhi.

Per prima cosa, occupiamoci della base: un buon fondotinta è la chiave per ottenere una base levigata e luminosa. Oggi, in particolar modo, le tendenze suggeriscono dei fondotinta liquidi dal finish luminoso, che siano leggeri e permettano di creare una base uniforme che non copra del tutto la nostra pelle, ma minimizzi le imperfezioni più evidenti. Un fondotinta del genere va ovviamente fissato con una polvere che elimini parte della lucidità e impedisca al prodotto liquido di spostarsi durante la giornata.

Passiamo poi agli occhi: per ottenere un nude look è importante scegliere, tra tutte le palette presenti sul mercato, quelle più semplici. Come rendere la scelta degli ombretti vincente? Evitate finisci metallizzati o ombretti troppo scuri, puntate sui toni medi e le texture opache. Basate la vostra scelta anche sul sottotono della vostra pelle: se avete le vene blu, il vostro sottotono sarà freddo. Scegliete dunque degli ombretti rosati, dei tortora e dei grigi. Se invece avete un sottotono caldo – individuabile dalla presenza di vene verdi – allora potrete optare per marroni caldi e ambrati, ombretti color caramello e terra bruciata.

Altra parte fondamentale per il nude look è il rossetto. Evitate dei finish matt e le tinte labbra: un rossetto troppo marcato rischierà di appesantire il vostro makeup. In questi casi anche solo un gloss rosato o pescato potrebbe andare bene. Se proprio non potete rinunciare al classico rossetto, optate per un finish satinato e una formulazione morbida e luminosa, di un colore più vicino possibile al colore originale delle vostre labbra.

Un tutorial pratico per un nude look

Ora che abbiamo un’idea più concreta dei prodotti che ci servono per realizzare un look naturale, arriva la parte divertente. Ecco a voi un pratico tutorial da seguire se volete realizzare il perfetto nude look.