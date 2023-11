Avrebbe colpito con tre coltellate il figlio di un noto chef, a margine di una discussione, provocandogli gravi traumi. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo, Antonina Pardo, all’apertura del procedimento, ha attenuato la misura cautelare nei confronti 17enne di Licata arrestato lo scorso luglio con l’accusa di tentato omicidio. All’imputato, in accoglimento delle richieste dei legali difensori, gli avvocati Salvatore Manganello e Alberto Caffarello, sono stati concessi i domiciliari per consentirgli di prendere parte ad un percorso terapeutico per alcuni problemi di natura psicologica.

La difesa ha annunciato che chiederà il rito abbreviato e la messa alla prova. La vicenda risale allo scorso luglio. Alla base dell’aggressione ci sarebbe stato un alterco tra i due giovani scaturito dalla richiesta di restituzione di uno scooter che il 17enne avrebbe rubato al fratello della vittima. Il minore ha così estratto un coltello colpendo al fianco sinistro l’altro ragazzo finendo così in prognosi riservata per alcune settimane. Il minore, invece, venne arrestato dai poliziotti del Commissariato di Licata pochi giorni dopo il fatto. Si torna in aula il 19 dicembre prossimo.