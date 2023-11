Manifestazione celebrativa al “Parco Livatino”: Giornata Nazionale degli Alberi. Piante piantate, istituti scolastici partecipanti, omaggio al Giudice beato e alle vittime della mafia.

La Delegazione Provinciale del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio “Rosario Livatino” ha ospitato un evento straordinario per celebrare la Giornata nazionale degli Alberi. L’evento si è svolto questa mattina 21 novembre 2023, dalle ore 9,00, nel suggestivo contesto del “Parco Livatino” situato in c/da Gasena, ad Agrigento.

In questa giornata speciale, numerose piante di Bagolaro e Quercia Spinosa sono state piantate, arricchendo il panorama del parco. La partecipazione di diverse classi di istituti scolastici di Agrigento e Favara ha reso l’esperienza ancor più significativa. Tuttavia, l’invito è stato esteso a tutti coloro che desideravano unirsi a noi per rendere omaggio al Giudice beato e a tutte le vittime della mafia, scoprendo il nuovo Parco dedicato a loro.

Durante l’evento, è stato distribuito un opuscolo informativo che ha messo in luce il significato della Giornata dell’Albero, la vita del giovane magistrato tragicamente ucciso in quel luogo, oltre a fornire dettagli sul Parco in fase di costruzione. Una documentazione fotografica ha illustrato il prima e il dopo dei lavori di bonifica ambientale eseguiti dalla Delegazione Provinciale del Co.N.Al.Pa.

La presenza delle Guardie Forestali, della Polizia di Stato e di altre Forze dell’Ordine ha conferito un ulteriore livello di sicurezza e coinvolgimento all’evento.

Durante l’evento, si è potuta apprezzare la partecipazione attiva degli studenti della Seconda D del Liceo Politi di Agrigento, indirizzo Socio Economico, i quali hanno, accompagnati dalla docente Bellanca, contribuito con il loro entusiasmo e impegno, arricchendo l’esperienza e dimostrando un forte interesse verso le tematiche ambientali e sociali trattate nell’ambito della manifestazione.

Precedentemente, il 17 novembre, presso il “Parco Livatino”, il Vicario del Prefetto di Agrigento, dott. Massimo Signorelli, ha piantato un albero di Corbezzolo, simbolo della Carta dei Comuni Custodi della macchia mediterranea, donato dal Comitato presieduto dall’Ing. Francesco Cancelleri. La Delegazione Co.N.Al.Pa di Agrigento è stata presente, sottolineando l’importanza di tale gesto. Il dottor Signorelli ha enfatizzato l’interconnessione tra l’amore per l’ambiente e il rispetto per la legalità.

Nelle immagini della giornata, oltre al Vicario del Prefetto dott. Massimo Signorelli, sono presenti il Comitato della Macchia Mediterranea e i rappresentanti del Conalpa, evidenziando l’unione di intenti e sforzi per la tutela ambientale e la memoria dei caduti per mano della mafia.