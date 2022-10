Sfide, mercato e strategia di Nissan con Marco Toro in visita alla RN Motors (VIDEO)

Mercato e strategia di Nissan con Marco Toro amministratore delegato e presidente di Nissan Italia, intervistato nella sede di RN Motors con il responsabile della concessionaria per il territorio di Agrigento e Caltanissetta Giuseppe Salvaggio. L’Ad in Italia del brand Giapponese nel corso dell’intervista ha lanciato una nuova sfida stabilendo il prossimo obiettivo per la RN Motors ovvero entrare nella top 11 delle concessionarie del territorio Italiano. Una sfida che Giuseppe Salvaggio con il suo team ha subito colto. Guarda il Video >>>

