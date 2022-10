Scaligera & Intracarni: si punta al mercato oltre il confine

La decennale partnership tra la cooperativa Zootecnica e Intracarni Srl ed i successi conseguiti nel mercato Siciliano, con la nascita, nel 2016, di Scaligera & Intracarni portano ad altri obiettivi. L’azienda, con sede nella zona industriale di Agrigento, punta al rafforzamento della presenza nei mercati esteri e nella grande distribuzione organizzata. L’azienda si avvale di un moderno e avanzato centro di macellazione che opera nello scrupoloso rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza. La vicinanza ai centri di ingrasso e ai maggiori svincoli stradali permette di gestire al meglio lo stress sia degli animali sia delle carni refrigerate.

L’ obiettivo di Scaligera & Intracarni è divenire il primo player della carne bovina top di gamma per il mercato di riferimento anche oltre il confine. La piattaforma copre il mercato Siciliano e parte di quello Calabro. È fornitrice principale di diverse grandi distribuzioni, macellerie e migliori ristoranti. Un percorso avviato poco più di sei anni fa dalla famiglia Di Salvo, Alessandra è il ceo dell’azienda affiancata da fratelli e sorelle: Lorenzo, Alfonso, Lisa e Irene. In itinere un nuovo stabilimento da 2.000 metri quadrati per la lavorazione dei salumi sempre nella zona industriale di Agrigento.