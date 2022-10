L’ Akragas affronta in trasferta la Parmonval. Obiettivo: rimanere in vetta

Nell’anticipo della settima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, l’Akragas affronta in trasferta la Parmonval, in una sfida chepuò presentare delle insidie, nonostante la penultima posizione occupata dalla formazione Palermitana. La Parmoval, in questo inizio di campionato, nelle partite casalinghe ha raccolto soltanto tre punti e proviene da quattro sconfitte consecutive, nelle quali ha subito undici reti. L’Akragas che grazie all’eloquente vittoria ottenuta al Gurrera di Sciacca ha conquistato il primato solitario, intende mantenerlo e per questo motivo deve mirare senza mezzi termini alla vittoria. Il confronto di domenica scorsa contro l’Unitas Sciacca ha mostrato l’ottimo stato di forma della squadra che nella gara con la Parmonval si presenterà al gran completo, in quanto mister Terranova potrà contare anche sull’apporto di Mansour che ritornerà a disposizione dopo aver scontato due turni di squalifica.