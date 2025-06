La Fiat continua a puntare sui modelli che nel tempo l’hanno resa iconica nel nostro Paese e non solo. In particolare, nell’ultimo periodo il marchio del Made in Italy spinge l’acceleratore su quello che è il modello in assoluto più venduto nel mercato delle vetture nel Bel Paese, la Fiat Panda.

Sì perché oggi l’iconico modello si è evoluto, è diventato più spazioso e simile ad un crossover. Quando si parla di Panda, infatti, oggi non ci si riferisce solo a quella che abbiamo imparato a conoscere, piccola e scattante, ideale per la città. Sul mercato è arrivata da poco l’evoluzione di ultima generazione che Fiat ha lanciato, la Grande Panda. Un modello che non certo rimpiazza la sorella più piccola ma la affianca proponendosi come la soluzione per chi desidera un’auto compatta ma spaziosa e brillante grazie ad un motore più potente.

E parlando di iconicità non possiamo non citare la Fiat 500 che ha fatto la storia del marchio torinese. Oggi ha un’immagine più chic, una tecnologia moderna, maggiore sicurezza e dimostra di saper stare al passo con i tempi grazie alle soluzioni elettriche. La Fiat 500 dimostra come anche un modello così intramontabile si adatta ed evolve diventando così la citycar ideale per chi vuole muoversi in modo sostenibile sempre e comunque.

Proposte, queste, che ci raccontano come una grande casa automobilistica come la Fiat recepisca le esigenze dei cittadini e le faccia sue. Si tratta di novità che fanno gola a molti, in pochi però si “tuffano” nell’avventura dell’acquisto.

E allora come fare? L’opzione migliore per “provare” le novità Fiat in modo flessibile e facilitato è il noleggio a lungo termine. Una formula questa che permette di riscoprire il piacere di guidare senza pensieri, adatta a tutti, dai privati ai professionisti e le aziende, che siano piccole o affermate e di grandi dimensioni.

Il noleggio a lungo termine Fiat può essere sperimentato tramite Rent4You, uno dei principali player italiani del settore che con un canone mensile fisso, consente di guidare un’auto sempre nuova, senza avere altri pensieri di gestione e manutenzione. Nel catalogo visionabile online si trovano anche la Fiat 500 elettrica e la Grande Panda, a fianco a tanti altri modelli di punta della casa automobilistica come 500X, 500L, Tipo, Punto e Qubo. È possibile noleggiare un’auto Fiat in qualsiasi città italiana con durata del contratto e chilometraggio personalizzabili, avendo anche la possibilità di acquisto a fine noleggio.

