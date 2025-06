Un asino in mezzo alla strada e un’automobilista non riesce ad evitare l’impatto. I due occupanti dell’auto e l’animale sono rimasti feriti. L’incidente stradale si è verificato lungo la statale 118, tra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. Il fatto è successo l’altra sera, quando una Renault Scenic, con alla guida un 46enne di Raffadali, si è visto davanti un asino libero.

Violento l’impatto con la vettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L’uomo alla guida e un’altra occupante del mezzo, una 47enne anche lei raffadalese, sono rimasti feriti, in modo non grave, e trasferiti in ospedale per le cure necessarie. L’asino di razza ragusana, regolarmente registrato e di proprietà di un’azienda del luogo, è rimasto gravemente ferito ed affidato alle cure di un veterinario.

I carabinieri della Radiomobile di Agrigento e della Stazione di Joppolo hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dei fatti.

