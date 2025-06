Il Teatro dell’Efebo apre la stagione con musica e cultura: proiezione e concerto per la Festa della Musica

Una serata all’insegna dell’arte, dell’energia giovanile e della bellezza paesaggistica si è svolta lo scorso 20 giugno al Teatro dell’Efebo di Agrigento, immerso nella suggestiva cornice del giardino botanico. L’evento, parte della trentunesima edizione della Festa nazionale della Musica e inserito nel programma di Agrigento Capitale della Cultura, ha attirato numerosi spettatori sin dalle prime ore della sera, con posti esauriti ben prima dell’inizio.

La serata si è aperta con l’anteprima nazionale del documentario “Un concerto lungo trent’anni”, che ha ripercorso con immagini e testimonianze la lunga storia della Festa della Musica in Italia, suscitando emozione e applausi convinti da parte del pubblico.

A seguire, il palco si è acceso grazie al concerto no-stop curato dal Conservatorio Toscanini, che ha visto esibirsi giovani musicisti provenienti da tredici conservatori italiani ed europei. Tra i protagonisti, talenti in arrivo dal “Bellini” di Catania, dal “Rossini” di Pesaro, dal “Casella” de L’Aquila, dalla prestigiosa Accademia Nazionale Siena Jazz e dalla Royal Academy of Music di Aalborg, in Danimarca. Un mosaico sonoro che ha incantato i presenti, grazie a una varietà di stili e sonorità che hanno abbracciato il jazz, la musica classica, il folk e la sperimentazione contemporanea.

L’ingresso libero, unito alla qualità artistica dell’iniziativa e alla scenografia naturale della cavea botanica, ha trasformato la serata in un’esperienza memorabile, confermando ancora una volta il potenziale culturale e attrattivo della città di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp