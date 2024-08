Sono stati nove gli incendi tra la sera di sabato e la giornata di domenica che hanno impegnato vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile. Tre ad Agrigento, Caltanissetta, e Palermo; uno a Catania, e Ragusa. Nell’Agrigentino le fiamme sono divampate a Ravanusa in contrada Minitina, e nel capoluogo in contrada Mendolito e lungo la strada che da contrada “Fondacazzo” porta a Raffadali. Nel palermitano a Carini nella zona del cimitero e a Camporeale in contrada Valdibella. Nel nisseno a Mazzarino in contrada San Nicola e contrada Ficari, nel catanese a Caltagirone in contrada Casello Scala e nel ragusano a Comiso in contrada Villalba.

Lungo la strada che collega Agrigento a Raffadali, un incendio ha carbonizzato un fienile, un camion e un’auto. E’ successo sabato sera. Sul posto sono intervenuti con più mezzi e uomini i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Il fondo appartiene ad un imprenditore agricolo. Ed è stata una lotta contro il tempo. Il lavoro dei soccorritori è durato oltre cinque ore prima di avere ragione delle fiamme e per la successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non causassero altri danni, e che non si propagassero ad altre cose che si trovavano a pochi metri di distanza. Il fuoco infatti ha bruciato decine di balle di fieno, oltre ai due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Conclusa l’opera di spegnimento gli uomini in divisa hanno compiuto un accurato sopralluogo alla ricerca di elementi utili a chiarire l’evento. Nella zona non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette con residui di benzina. (Nelle foto l’incendio fienile ad Agrigento)