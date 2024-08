Partecipare a fiere ed eventi pubblici è una delle occasioni migliori, per qualasiasi azienda, per incontrare il proprio target di persona. Ci saranno i propri clienti affezionati, che richiedono sempre un po’ di attenzione, ma anche molti nuovi volti che si avvicinano per la prima volta.

Uno dei metodi più usati e sempre vincenti per non passare inosservati è quello di regalare del gadget; una strategia efficace per lasciare un’impressione duratura del proprio brand nella mente del cliente. Tra i vari articoli le penne personalizzate rimangono un classico intramontabile, ma ci sono molte altre opzioni creative e innovative che possono distinguere la tua azienda dalla concorrenza.

Penne personalizzati e bloc-notes

Avere una penna in borsa è sempre utile, non sono mai troppe e per questo regalare penne personalizzate raggiunge sempre l’obiettivo. Ma se si vuole fare qualcosa di più si può affiancare anche un block notes, così da offrire un vero e proprio set. Perfetto per meeting e convegni, così da prendere a appunti, costituisce un kit utilissimo che le persone terranno a casa o in ufficio sulla scrivania, avendo il tuo logo sempre davanti agli occhi.

Borracce e tazze

Con la diffusione della consapevolezza ambientale, le borracce riutilizzabili sono diventate molto popolari. Distribuire borracce con il tuo logo aziendale non solo promuovono il brand, ma dimostrano anche l’impegno dell’azienda per la sostenibilità. Lo stesso discorso per le tazze da caffè: tutti dovrebbero essere incoraggiati a usarle negli uffici per evitare i bicchierini usa e getta. La tua azienda può far parte di questa trasformazione.

Chiavette USB e accessori tecnologici

È vero che oggi si usano cloud, email e app di messaggistica, ma una chiavette USB è sempre utile e, incredibilmente, manca sempre quando serve. Regalane una ai tuoi clienti e vedranno il tuo logo nel momento del bisogno. Inoltre puoi inserire file con informazioni utili sull’azienda, cataloghi di prodotti o presentazioni. Altri accessori tecnologici come power bank, cavi di ricarica multiuso e supporti per smartphone sono anch’essi molto apprezzati e utilizzati quotidianamente.

Borse e zaini

Borse e zaini personalizzati sono gadget che offrono grande visibilità al brand. Possono essere utilizzati durante e dopo l’evento, diventando così un elemento pubblicitario mobile. Attenzione però ai materiali: se troppo scadenti la borsa verrà ben presto eliminata e l’investimento andrà perduto.

Meglio ancora poi se sono prodotti ecologici. Come per le borracce, la crescente sensibilità verso l’ecologia rende molto attenti i consumatori: sacchetti di cotone riutilizzabili o prodotti realizzati con materiali riciclati sono scelte eccellenti per comunicare l’impegno aziendale verso l’ambiente.

Calendari e agende

Calendari e agende sono sempre utili e apprezzati. Proprio perché oggi si tende ad acquistarli meno spesso, affidandosi allo smartphone, quando li si riceve gratis li si conserva nel tempo. Così il brand sarà sempre presente nella quotidianità.

Giochi e gadget interattivi

Per attirare l’attenzione in modo divertente, i giochi e i gadget interattivi come puzzle, yo-yo e fidget spinner possono essere una scelta originale. Questi articoli non solo divertono, ma aumentano anche la probabilità che i visitatori ricordino il brand. Se alle fiere arrivano le famiglie, i genitori avranno qualcosa con cui intrattenere i bambini gratuitamente: ve ne saranno riconoscenti.