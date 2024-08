Non si rassegna alla fine della storia d’amore e continua a perseguire l’ex compagna. Per vendetta avrebbe anche ucciso il cane della donna. I carabinieri della Compagnia di Licata, a conclusione dell’attività investigativa, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un disoccupato venticinquenne, residente a Campobello di Licata. Deve rispondere di atti persecutori e uccisione di animali. Nonostante i militari dell’Arma volessero attivare l’iter del codice rosso e trasferire la giovane in una struttura protetta, la vittima ha rifiutato.