Due episodi di violenza sulle donne nell’ultimo fine settimana appena trascorso ad Agrigento. A scongiurare il peggio il provvidenziale intervento della polizia. In centro città, in zona Quadrivio Spinasanta, un trentenne di Agrigento, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile di resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti.

Tra il giovane e la maglie di qualche anno più giovane, negli ultimi tempi, ci sarebbero stati altri litigi. Nell’ultimo episodio accaduto, l’altra sera, la situazione è precipitata. Il trentenne in auto avrebbe incontrato la donna e in pochi attimi sarebbe passato dalle parole ai fatti. All’arrivo delle Volanti, prima non si è voluto fare identificare, poi si è scagliato contro gli agenti e una guardia giurata.

Senza non poche difficoltà è stato bloccato. Uno dei poliziotti e il metronotte hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il secondo, in particolare, ha riportato un trauma alla testa.

Dal centro a San Leone, dove un quarantenne ha picchiato la compagna. Gli agenti delle Volanti, accorsi tempestivamente, sin da subito si sono presi cura della donna, e dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno immediatamente attivato la procedura del “Codice rosso”, che mira a tutelare e proteggere la donna vittima di violenza. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I poliziotti dopo, hanno richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118.