Momenti di panico nella notte, fra domenica e lunedì, per i residenti di via Empedocle ad Agrigento. Tutto da collegare ad un intenso odore per una fuga di gas, che ha messo in allarme i condomini all’altezza del tunnel di Piedigrotta, non molto lontano da piazza Ravanusella.

Numerose persone sono uscite dalle proprie abitazioni, chi intenzionalmente e chi sotto ordine della polizia per spostare le auto in sosta. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, degli agenti della sezione Volanti e dei tecnici del gas. In maniera preventiva è stata staccata l’energia elettrica di un palazzo vicino. La situazione è tornata alla normalità a notte inoltrata.

