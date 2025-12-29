E’ doloso l’incendio che ha distrutto la parte superiore di una Seat Ibiza, di proprietà di un muratore di 49 anni. E’ successo, l’altra sera, in via Piersanti Mattarella a Montevago. I vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce e i carabinieri della locale Stazione, nel corso del sopralluogo, avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile.

I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento le fiamme, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare il piromane che ha appiccato il fuoco.

