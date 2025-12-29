La Giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, ha approvato all’unanimità l’intitolazione della sala attigua al foyer del Teatro “Luigi Pirandello” al professor Nino Bellomo, attore, uomo di cultura e decano dei giornalisti siciliani, scomparso l’11 aprile 2025 all’età di 102 anni.

La proposta, avanzata dal sindaco e accompagnata dal parere favorevole dei settori competenti, sottolinea il ruolo centrale svolto da Bellomo nella vita culturale agrigentina: artista poliedrico, interprete pirandelliano di lunga esperienza, protagonista di una carriera teatrale iniziata nel 1940 ai piedi del Tempio della Concordia. Bellomo aveva calcato più volte il palcoscenico del teatro comunale, allora “Regina Margherita”, recitando al fianco di figure di rilievo come Michele Placido e collaborando con il “Piccolo Teatro Pirandelliano”.

La Giunta rileva che la sala adiacente al foyer del Pirandello è attualmente priva di denominazione e che i familiari dell’artista hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa. Nel testo si evidenzia come Bellomo abbia contribuito a definire l’identità culturale e artistica della città attraverso la sua lunga attività, caratterizzata da eleganza, umanità e un forte impegno nel mantenere viva la memoria pirandelliana.

L’atto prevede anche la posa di una targa commemorativa e non comporta alcun onere per il bilancio comunale. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

