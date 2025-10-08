Notte di fuoco in via Gioeni nel centro di Agrigento, per lo scoppio di un incendio, che ha devastato un’autovettura, Fiat Sedici, di proprietà di una casalinga ventiseienne, domiciliata nella città dei templi. Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri del nucleo Radiomobile, i quali, nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Le cause sono al momento in corso di accertamento.

Da registrare in merito al rogo l’intervento del Comitato di quartiere Gioeni. “I resti di un’auto consumata dalle fiamme ha lasciato un segno profondo, un gelo che va oltre il danno materiale – si legge in una nota –. Al di là di ogni ipotesi sulla natura dell’accaduto, la serenità della nostra zona sembra essersi incrinata, alimentando il timore e il senso di abbandono di fronte a fatti che minacciano la nostra tranquillità. Come residenti, siamo fortemente preoccupati e turbati”.

