Sono caduti da un ponteggio e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie. Uno è rimasto ferito in maniera lieve, l’altro ha riportato un trauma cranico. Nessuno dei due feriti è, per fortuna, in pericolo di vita. L’incidente sul lavoro si è verificato, nel quartiere di Villaggio Mosè, dove i due lavoratori, dipendenti di una ditta, erano impegnati in lavori di ristrutturazione del prospetto di un magazzino adibito ad esercizio commerciale.

Per cause sconosciute sono caduti da un’altezza di due metri e mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Come impone la prassi sono stati allertati il personale dell’Asp, che si occupa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e il nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento. Gli accertamenti chiariranno cosa è accaduto e se sono state rispettate le necessarie e obbligatorie misure di sicurezza.

