Da oggi, mercoledì 8 ottobre, saranno fruibili i bagni pubblici nei locali “Ex Gil”, tra il terminal degli autobus di piazzale Fratelli Rosselli e la via Imera. Il servizio sarà accessibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20. “Si tratta di un intervento atteso da tempo, di carattere prioritario e di grande rilevanza, su cui abbiamo lavorato senza sosta – afferma il sindaco Francesco Miccichè -. Il servizio è stato reso possibile dalla convenzione sottoscritta tra il Comune e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento”.

“E’ un servizio necessario quanto essenziale al fine di rendere più vivibile, decorosa e civile la città di Agrigento a cittadini e turisti. Ringrazio il direttore del Parco dei Templi, Roberto Sciarratta, per la collaborazione. Stiamo lavorando affinchè Agrigento sia sempre più una città a misura d’uomo, elevando la qualità della vita, con servizi efficienti per valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio culturale e turistico”, conclude il primo cittadino.

