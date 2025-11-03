Due auto danneggiate da un incendio. E’ stata una notte di fuoco e paura a Sciacca. Le fiamme hanno avvolto una Bmw serie 3, di proprietà di un marittimo cinquantacinquenne. Il rogo si è propagato ed ha aggredito una Opel Corsa, appartenente ad una pensionata settantenne. Tutto quanto si è verificato, verso le 3:30 tra sabato e domenica, in via Segni.

Scattato l’allarme al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Accorsi anche i carabinieri del nucleo Radiomobile. La Procura, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

