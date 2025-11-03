Comune di Agrigento, via libera al piano triennale del personale: previste nuove assunzioni

Con la delibera di Giunta n. 5128 del 27 ottobre 2025, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Miccichè ha approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 e il Documento unico di programmazione (DUP), strumenti fondamentali per la pianificazione strategica, economica e finanziaria dell’ente.

L’obiettivo è duplice: garantire la continuità dei servizi comunali e rispondere alle esigenze di personale derivanti dai prossimi pensionamenti. Il piano prevede infatti nuove assunzioni a tempo indeterminato, con particolare attenzione ai settori tecnico, amministrativo e dei servizi sociali.

Il documento, approvato dalla Giunta riunita in assenza degli assessori Alessandro Sollano e Riccardo Accursio Tagano, sarà ora trasmesso al Consiglio comunale per l’esame e l’approvazione definitiva.

Piano assunzioni e rafforzamento dei servizi

Il programma prevede complessivamente 15 assunzioni nel 2025, 10 nel 2026 e 7 nel 2027. Le nuove figure, a tempo indeterminato, comprendono un dirigente amministrativo, un tecnico e il comandante della polizia locale, oltre a un funzionario tecnico.

Il Servizio sociale sarà potenziato con 14 assistenti sociali, in parte finanziati attraverso il Fondo Povertà. A ciò si aggiunge l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, per garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio.

Equilibrio di bilancio e sostenibilità

Nonostante l’espansione del personale, la spesa complessiva rimane sotto controllo: il rapporto tra spesa per il personale e media delle entrate correnti si attesta al 20,58%, ben al di sotto del limite del 27% previsto per i Comuni della stessa fascia demografica.

Ciò consentirà un aumento della spesa fino a 3,8 milioni di euro nel triennio 2025-2027, mantenendo la piena sostenibilità finanziaria. Le assunzioni, dal costo teorico annuo di poco superiore al milione di euro, restano comunque inferiori al risparmio derivante dai pensionamenti stimato in 1,46 milioni di euro.

Riorganizzazione interna e obiettivi

L’amministrazione comunale punta a un rafforzamento strutturale: oltre alle nuove assunzioni, sono previsti investimenti per il personale già in servizio, con progressioni verticali e orizzontali, formazione e stabilizzazione dei precari.

A partire dal 2026, il Comune prevede inoltre l’assunzione di nuovi dipendenti per la riscossione Tari e per i servizi ambientali, provenienti dalla società partecipata SRR Ato.

Con questo piano, la Giunta Miccichè punta a consolidare l’efficienza della macchina amministrativa, assicurando continuità e qualità ai servizi comunali e guardando con fiducia al futuro del territorio agrigentino.

