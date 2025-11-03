Akragas, novità sul fronte stadio: Coppa a Raffadali a porte chiuse, lavori all’Esseneto in corso
L’Akragas si prepara ad affrontare una nuova sfida di Coppa Italia mercoledì contro la Margheritese, ma non allo stadio Esseneto. La partita si disputerà infatti a Raffadali e – per ragioni di agibilità – a porte chiuse.
Si tratta di una soluzione temporanea: al momento lo stadio raffadalese non dispone delle autorizzazioni necessarie per ospitare il pubblico. I biancazzurri, dunque, scenderanno in campo senza il sostegno diretto dei propri tifosi, ma con la consapevolezza di rappresentare una città che continua a seguirli con passione anche a distanza.
La squadra di Seby Catania dovrà poi affrontare un’altra trasferta di campionato prima di poter tornare, salvo variazioni, a giocare davanti ai propri sostenitori. La prossima gara interna – che si disputerà ad Aragona – dovrebbe infatti segnare il ritorno dell’Akragas “a casa”, con il pubblico sugli spalti. Manca ancora l’ufficialità, ma l’ipotesi è sempre più concreta.
Intanto, all’Esseneto i lavori procedono con ritmo sostenuto: nelle prossime settimane sono previsti interventi a bordo campo per la sistemazione dei nuovi pali dell’illuminazione, un passo fondamentale per riportare lo stadio agli standard richiesti.
Le prime consegne, secondo quanto trapela, potrebbero avvenire già nei primi mesi del nuovo anno. Una buona notizia per tutto l’ambiente biancazzurro, che continua a muoversi con determinazione e realismo, consapevole che la strada verso il pieno ritorno all’Esseneto è ormai tracciata. Nel frattempo, la squadra continua ad allenarsi nell’impianto di Fontanelle.
