Notte di fuoco in via Quartararo a Ribera dove un incendio ha devastato un’auto, Dacia Duster. La vettura è di proprietà di un riberese bracciante agricolo. Il mezzo è stato completamente distrutto. Le fiamme alte hanno aggredito anche il prospetto esterno dell’abitazione dell’uomo.

Danneggiato il portone d’ingresso. Lanciato l’allarme dallo stesso proprietario sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno spento il rogo. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Nessuna pista viene esclusa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp