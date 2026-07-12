Un incendio, la cui scintilla iniziale è al momento sconosciuta, ha devastato un’abitazione. E’ accaduto, ieri notte, in via Cosenza a Canicattì. L’appartamento è di proprietà di un bracciante agricolo di 46 anni di Canicattì, che l’aveva dato in affitto a una coppia di coniugi, lui meccanico e lei casalinga.

I vigili del fuoco del distaccamento cittadino, intervenuti con più mezzi, hanno dovuto lavorare per ore prima di avere ragione sulle fiamme. L’immobile ha riportato danni ingenti. Sul posto anche i carabinieri.

Conclusa l’opera di spegnimento vigili del fuoco e militari hanno effettuato il sopralluogo di rito per stabilire se si è trattato di un fatto accidentale riconducibile a un corto circuito o di un’azione dolosa. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

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