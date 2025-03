Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Giada Rizzo, ha disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta, per i cinque amministratori che, nel corso degli anni, si sono alternati nella gestione della cooperativa agricola “I frutti della Valle dei Templi”. Agli imputati si contesta di avere fatto sparire circa 850 mila euro, della società e occultato i libri e la documentazione contabile per impedire la ricostruzione del volume di affari.

Si tratta di Alfonso Cummo, 55 anni, di Canicattì; Salvatore Puleri, 54 anni, di Campobello di Licata; Andrea Pellegrino, 38 anni, di Canicattì; Giusy Carlino, 35 anni, di Canicattì e Gianluca Muratore, 51 anni, di Campobello di Licata. La prima udienza è in programma il 19 maggio davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento.

