Non vogliono lasciare la struttura di accoglienza e scoppia il caos. Polizia evita il peggio

Una rivolta è scoppiata in una comunità alloggio per migranti del Villaggio Mosè. Almeno dieci ospiti, sui complessivi 80, da trasferire con autobus a Palermo, si sono opposti, perché volevano restare ad Agrigento, in quella comunità, dove stavano bene.

E’ scoppiato il caos, e sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di Stato, che senza non poche difficoltà hanno riportato la calma. Così i migranti stati fatti salire sull’autobus, messo a disposizione dalla Prefettura, e sono partiti per Palermo.