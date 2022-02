Non si ferma all’Alt, inseguito e bloccato dopo incidente: arrestato 32enne

Non si ferma all’Alt dei carabinieri, nei pressi di via Piersanti Mattarella ad Agrigento, e dopo un lunghissimo inseguimento fino a largo Conti a Favara, il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto, impattando contro una vettura in sosta. Poi ha tentato di dileguarsi a piedi, ma i militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile, sono riusciti a bloccarlo.

Un trentaduenne di Agrigento, residente a Favara, S.B., è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale, ma è stato denunciato anche per ricettazione.

La Fiat Punto che il trentaduenne stava guidando, infatti, è risultata essere stata rubata ad Agrigento lo scorso 3 gennaio. E le targhe che erano state collocate sulla vettura sono risultate essere oggetto di furto, denunciato alla polizia, nel 2021. Dopo l’incidente per il favarese non c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza.