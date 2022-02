In marcia per chiedere interventi immediati sulla provinciale 32

Ancora gente indignata in una strada della Provincia di Agrigento. Questa volta è la SP 32 che collega Cianciana a Ribera attraverso comuni dell’interno che tramite questa arteria dalla montagna vanno verso la costa e soprattutto tramite questa arteria raggiungono le strutture ospedaliere. Le condizioni disastrate della strada hanno originato una protesta , sabato 27 febbraio, che ha visto in prima linea i rappresentanti del Cartello Sociale, tanti sindaci anche di centri non interessati dalla strada, studenti, dirigenti scolastici e tanti cittadini. Al termine di una marcia simbolica e degli interventi di alcuni partecipanti si è convenuto sulla necessità di chiedere la immediata convocazione di un tavolo tecnico alla presenza dei responsabili istituzionali ai vari livelli per affrontare in termini di priorità l’ammodernamento della strada provinciale che collega le strade statali 115 con la 118. “In tal senso si invita il prefetto- dice il cartello sociale- a sensibilizzare le istruzioni competenti per procedere con tempestività alla convocazione del tavolo tecnico sulla SP 32 con uno sguardo alla situazione complessiva della viabilità della provincia.”