Non si ferma all’Alt e travolge poliziotto: denunciato

Non si ferma all’Alt della polizia, e nella lunga fuga, travolge un poliziotto che tenta di fermalo. Protagonista della notte di follia un giovane di Agrigento, non ancora maggiorenne, poi rintracciato e finito nei guai. Intorno alle 3 di notte gli agenti della sezione Volanti della Questura, mentre erano impegnati in un giro di perlustrazione dalle parti del Villaggio Mosè, hanno tentato di fermare un giovane a bordo di un ciclomotore.

Il centauro invece di accostare, ha accelerato e proseguito la sua corsa. Ne è nato un vero e proprio inseguimento per le vie del quartiere commerciale. Il fuggitivo è stato individuato poco dopo, e un agente della polizia sceso dalla macchina di servizio, ha tentato di bloccarlo, ma è stato letteralmente travolto, e scaraventato a terra.

Lui, il giovane in sella allo scooter, ha continuato a scappare, ma oramai braccato da più pattuglie, non ha fatto molta strada. Nel tentativo di allontanarsi, a causa della velocità sostenuta, è caduto sul selciato, e vani sono stati i tentativi di far perdere le tracce a piedi tra i vicini campi. I poliziotti lo hanno identificato, rintracciato, e fermato. È risultato senza patente, e il mezzo sprovvisto di assicurazione.

Il minore è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali a Pubblico ufficiale, e a suo carico sono state elevate diverse maxi sanzioni.