Due morti per Covid ad Agrigento. Gli attuali positivi salgono a 4.425

Gli ultimi dati Covid per la provincia di Agrigento si riferiscono fino al 4 gennaio. Registrati 3 nuovi decessi, 2 ad Agrigento e uno a Cammarata. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 23.765 (1 marzo 2020 – 4 gennaio 2022). In totale i guariti sono 18.949. Gli attuali positivi salgono a 4.425, di cui 4.369 in isolamento domiciliare, e 56 ricoverati in ospedale. Sono 4 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 36 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 15 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 169.552 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 4 gennaio 2022 sono 590.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 4 gennaio: Agrigento 2.569 (590 attuali contagiati, 1.951 guariti e 28 deceduti); Alessandria della Rocca 97 (19 attuali contagiati, e 78 guariti); Aragona 335 (93 attuali contagiati, 236 guariti e 6 deceduti); Bivona 102 (33 attuali contagiati, e 69 guariti); Burgio 102 (30 attuali contagiati, 71 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 73 (18 attuali contagiati, 53 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 203 (9 attuali contagiati, 189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 149 (25 attuali contagiati, 120 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 287 (83 attuali contagiati, 202 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 661 (132 attuali contagiati, 514 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.745 (527 attuali contagiati, 2.171 guariti e 47 deceduti); Casteltermini 307 (43 attuali contagiati, 258 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 344 (177 attuali contagiati, 161 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 274 (24 attuali contagiati, 248 guariti e 2 deceduti); Cianciana 81 (8 attuali contagiati, 69 guariti e 4 deceduti); Comitini 60 (14 attuali contagiati, e 46 guariti); Favara 2.084 (449 attuali contagiati, 1.609 guariti e 26 deceduti); Grotte 217 (64 attuali contagiati, 150 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 67 (7 attuali contagiati, 59 guariti e 1 deceduto); Licata2.024 (191 attuali contagiati, 1.807 guariti, 26 deceduti); Lucca Sicula 58 (24 attuali contagiati, e 34 guariti); Menfi 477 (85 attuali contagiati, 383 guariti e 9 deceduti); Montallegro 176 ( 40 attuali contagiati, 130 guariti e 6 deceduti); Montevago 119 (8 attuali contagiati, 109 guariti e 2 deceduti); Naro 413 (80 attuali contagiati, 321 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 1.497 (246 attuali contagiati, 1.227 guariti e 24 deceduti); Porto Empedocle 929 (162 attuali contagiati, 754 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 285 (64 attuali contagiati, 218 guariti e 3 deceduti); Raffadali 751 (82 attuali contagiati, 655 guariti, e 14 deceduti); Ravanusa 828 (69 attuali contagiati, 748 guariti, 11 deceduti); Realmonte 216 (46 attuali contagiati, 167 guariti e 3 deceduti); Ribera 1.550 (448 attuali contagiati, 1.079 guariti e 23 deceduti); Sambuca di Sicilia 402 (75 attuali contagiati, 301 guariti e 26 deceduti); San Biagio Platani 176 (10 attuali contagiati, 158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 315 (61 attuali contagiati, 250 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 61 (7 attuali contagiati, e 54 guariti); Santa Elisabetta 96 (36 attuali contagiati, 59 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 366 ( 49 attuali contagiati, 308 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 80 (4 attuali contagiati, 74 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.317 (220 attuali contagiati, 1.067 guariti e 30 deceduti); Siculiana 387 (67 attuali contagiati, 314 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 48 (5 attuali contagiati, 42 guariti e 1 deceduto).

C’è un migrante positivo al Covid, mentre i guariti ospiti dei centri di accoglienza, e presenti sulle navi quarantena sono 436.