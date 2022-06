Non ha aggiornato la registrazione sanitaria: multata titolare ristorante

Non ha provveduto ad aggiornare la registrazione sanitaria sul locale adibito a cucina. Una violazione amministrativa che alla titolare di uno stabilimento balneare di Porto Empedocle, una empedoclina cinquantottenne, è costata mille euro di sanzione. Anche quest’ultimo, in ordine di tempo, controllo dei carabinieri del Nas di Palermo, rientra nelle attività ispettive dell’operazione “Estate tranquilla”, finalizzata a tutelare il diritto alla salute, ed il rispetto delle normative igienico sanitarie nel settore alimentare.

Appena pochi giorni prima, a San Leone gli stessi militari del nucleo Tutela per la Salute avevano sequestrato poco meno di 22 chili di prodotti ittici, e 3 chili e mezzo di carne e vegetali, per la mancanza di tracciabilità, ad uno stabilimento balneare, con annesso ristorante, di viale Delle Dune, a San Leone. Altro controllo a Menfi, dove il Nas aveva accertato che era stata attrezzata, senza alcuna autorizzazione e licenza, come lido balneare una porzione di spiaggia.