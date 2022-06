Urina per strada, e aggredisce i carabinieri: denunciato

E’ stato sorpreso mentre urinava in mezzo alla strada, e alla contestazione dei carabinieri, ha risposto con frasi ingiuriose e di minacce, poi all’improvviso si è scagliato, aggredendolo, contro uno degli uomini in divisa. Il militare dell’Arma è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove i medici hanno diagnosticato contusioni guaribili in pochi giorni

Il protagonista della vicenda, un sessantaseienne palmese, bracciante agricolo, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale, e atti osceni in luogo pubblico.