Il sindaco interviene alla conferenza mondiale sul clima in Turchia. Al centro il progetto per raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2045, ridurre le bollette e contrastare i blackout estivi.

Agrigento approda alla COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre. Il sindaco Michele Sodano è intervenuto a un appuntamento internazionale dedicato alla transizione energetica, portando l’esperienza della città nel confronto sulle energie rinnovabili.

«Sono l’unico sindaco italiano a partecipare a un evento che ospita più di 92 mila persone», afferma Sodano in un video pubblicato su Facebook, nel quale intervengono anche rappresentanti delle istituzioni e del settore energetico.

La partecipazione alla COP31 si inserisce nel percorso avviato a New York, con l’adesione di Agrigento alla campagna internazionale che punta a raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2045. La città è stata individuata come laboratorio urbano per sperimentare un modello di autonomia energetica.

Nel video Gianni Chianetta, presidente della Greening the Islands Foundation, spiega come Agrigento possa rappresentare un esempio di città capace di produrre attraverso le fonti rinnovabili l’energia necessaria al proprio fabbisogno.

Per Sodano la sfida deve avere ricadute dirette sulla vita dei cittadini. «Le bollette dell’energia saranno sempre meno costose», sostiene il sindaco, indicando nell’indipendenza energetica anche uno strumento per contrastare i blackout estivi che negli ultimi anni hanno creato pesanti disagi sul territorio.

Francesco Corvaro, inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico, sottolinea invece il ruolo dei sindaci come punto di collegamento tra le realtà locali e le istituzioni nazionali nella sfida della transizione energetica.

La presenza alla COP31 rappresenta per Agrigento una vetrina internazionale e un ulteriore passaggio di un progetto particolarmente ambizioso. La sfida, però, comincia soprattutto adesso: trasformare obiettivi e annunci in interventi concreti, definendo tempi, strumenti e risorse necessari affinché la transizione energetica produca benefici reali per famiglie, imprese e servizi cittadini.

«Questo compito spetta a noi: reimmaginare il modo in cui viviamo nel nostro pianeta. E Agrigento su questo è protagonista», conclude Sodano.

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