Non dava notizie da alcuni giorni. Donna trovata senza vita

E’ stata trovata morta, per cause naturali, all’interno della sua abitazione, nelle campagne di Canicattì. Si tratta di una pensionata di 81 anni. A dare l’allarme, ieri mattina, è stata la figlia dell’anziana che non riusciva più a mettersi in contatto con la madre, nonostante diversi tentativi. La porta di casa era chiusa dall’interno. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, e i carabinieri.

I soccorritori hanno proceduto all’apertura della porta e subito è stata fatta la triste scoperta, la pensionata canicattinese era riversa a terra priva di vita. E’ stato fatto intervenire il medico legale che ha accertato che l’ottantenne è spirata per cause naturali, quasi sicuramente, un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.